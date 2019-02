Bayern: ainda fora de ação, Neuer preocupa para a Champions League

Goleiro pode desfalcar os Bávaros no confronto de ida das oitavas de final contra o Liverpool

O Bayern de Munique pode ter um desfalque de enorme peso no duelo de ida das oitavas de final da Champions League contra o Liverpool, em 19 de fevereiro.

Um dos líderes do elenco, o goleiro Manuel Neuer ainda está fora de ação. O arqueiro não foi relacionado para enfrentar o Hertha Berlin, nesta tarde, pela DFB Pokal, em duelo que terminou com vitória bávara por 3 a 2 e a classificação para as quartas de final da competição.

Com isso e pela proximidade do embate com os Reds, o goleiro, que tem uma lesão na mão, é dúvida para encarar o time de Jürgen Klopp em duas semanas.

Neuer viajou para Berlim, mas o técnico Niko Kovac preferiu não colocar seu goleiro em risco, escalando Sven Ulreich como titular e colocando o jovem Christian Fruchtl no banco.

Contra o Liverpool, o Bayern já não irá contar com Thomas Müller, suspenso por dois jogos pela Uefa por conta da entrada violenta em Nicolás Tagliafico, uma voadora na cabeça do lateral argentino, durante o empate por 3 a 3 com o Ajax, pela fase de grupos, em dezembro.

Os Reds também não terão uma peça de fundamental importância: o zagueiro Virgil van Dijk, que está fora por acúmulo de cartões amarelos, após receber três na fase de grupos. O holandês, porém, só perderá o embate de ida.