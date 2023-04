Bayer Leverkusen x Union Saint-Gilloise ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), pelo jogo de ida das quartas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto inédito, Bayer Leverkusen e Union Saint-Gilloise se enfrentam na tarde desta quinta-feira (13), na Alemanha, pelo ida das quartas de final da Europa League. A volta está marcada para o próximo dia 20. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com sete vitórias consecutivas na temporada, o Bayer Leverkusen volta as atenções para o mata-mata da Liga Europa. A equipe alemã entrou na segunda fase da competição após ter ficado em terceiro no Grupo B da Champions League 2022/23.

Na segunda fase da Europa League, o Bayer eliminou o Monaco nos pênaltis por 5 a 3, enquanto nas oitavas de final deixou para trás o Ferencváros por 4 a 0 no placar agregado.

Já o Union Saint-Gilloise ficou na liderança do Grupo D, com 13 pontos (com quatro vitórias, um empate e uma derrota), enquanto nas oitavas de final eliminou o Union Berlin por 6 a 3 (agregado).

Prováveis escalações

Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Palacios, Bakker; Wirtz; Azmoun, Diaby.

Union Saint-Gilloise: Moris; Kandouss, Burgess, Van Der Heyden; Nieuwkoop, Amani, Lynen, Teuma, Lapoussin; Adingra, Boniface.

Desfalques

Bayer Leverkusen

Lesionados, Kerem Demirbay, Nadiem Amiri, Patrik Schick, Andrey Lunev e Charles Aranguiz devido a lesã.

Union Saint-Gilloise

Sem desfalques confirmados.

Quando é?