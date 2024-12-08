Bayer Leverkusen x Newcastle: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Na Alemanha, o Bayer Leverkusen recebe o Newcastle United na tarde desta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), na Bay Arena, em Leverkusen, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26.
O Leverkusen vem se recuperando de um início instável que passou pela gestão de Erik ten Hag e agora ganha contornos mais sólidos sob o comando de Kasper Hjulmand. Na Champions League, a equipe soma oito pontos em cinco partidas e ocupa a zona de classificação aos play-offs. O momento é positivo: o time chega embalado após vencer o Benfica por 1 a 0 no Estádio da Luz e superar o Manchester City por 2 a 0 no Etihad Stadium.
Já o Newcastle (“Magpies”) tem apenas um ponto a mais que os alemães, embora contabilize três vitórias na competição. Os ingleses, porém, vêm de derrota por 2 a 1 para o Olympique de Marseille no Velodrome, resultado que interrompeu a sequência de três boas atuações na Champions.
Abaixo, GOAL mostra tudo o que precisa saber sobre o jogo, como assistir e mais.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
Onde assistir a Bayer Leverkusen x Newcastle United ao vivo
O jogo entre Bayer Leverkusen e Newcastle United terá transmissão da HBO Max, no streaming.
Notícias do time e escalações
Notícias do Bayer Leverkusen
O Bayer Leverkusen chega ao duelo europeu tentando reencontrar estabilidade após a derrota por 2 a 0 para o Augsburg na Bundesliga, no último final de semana. Apesar do tropeço, a equipe de Kasper Hjulmand mantém um ataque produtivo na temporada e vem embalada por uma vitória importante sobre o Borussia Dortmund por 1 a 0 pela Copa da Alemanha, fora de casa.
Notícias do Newcastle United
O Newcastle chega com moral à reta de mata-mata: no último fim de semana derrotou o Burnley por 2 a 1, em casa, com gols de Bruno Guimarães e Anthony Gordon. Foi a terceira vitória em quatro jogos do time na Premier League. A partida ainda marcou a estreia do atacante Yoane Wissa com a camisa dos Magpies — ele entrou nos minutos finais, depois de meses se recuperando de lesão.
Bayer Leverkusen x Newcastle United: Horário de início
A partida acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília), na Bay Arena, em Leverkusen.