Liga dos Campeões
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoNewcastle
Pedro Augusto Dias

Bayer Leverkusen x Newcastle: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), pela sexta rodada da fase de liga; veja como acompanhar na internet

Na Alemanha, o Bayer Leverkusen recebe o Newcastle United na tarde desta quarta-feira (10), às 17h (de Brasília), na Bay Arena, em Leverkusen, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26.

O Leverkusen vem se recuperando de um início instável que passou pela gestão de Erik ten Hag e agora ganha contornos mais sólidos sob o comando de Kasper Hjulmand. Na Champions League, a equipe soma oito pontos em cinco partidas e ocupa a zona de classificação aos play-offs. O momento é positivo: o time chega embalado após vencer o Benfica por 1 a 0 no Estádio da Luz e superar o Manchester City por 2 a 0 no Etihad Stadium. 

Já o Newcastle (“Magpies”) tem apenas um ponto a mais que os alemães, embora contabilize três vitórias na competição. Os ingleses, porém, vêm de derrota por 2 a 1 para o Olympique de Marseille no Velodrome, resultado que interrompeu a sequência de três boas atuações na Champions.

Abaixo, GOAL mostra tudo o que precisa saber sobre o jogo, como assistir e mais.

Onde assistir a Bayer Leverkusen x Newcastle United ao vivo

O jogo entre Bayer Leverkusen e Newcastle United terá transmissão da HBO Max, no streaming.

Liga dos Campeões
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Newcastle crest
Newcastle
NEW

Notícias do time e escalações

Prováveis escalações de Bayer Leverkusen x Newcastle

Bayer LeverkusenHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-3-3

Home team crestNEW
1
M. Flekken
12
E. Tapsoba
4
J. Quansah
5
L. Bade
44
J. Belocian
35
C. Kofane
10
M. Tillman
24
A. Garcia
30
I. Maza
19
E. Poku
14
P. Schick
32
A. Ramsdale
3
L. Hall
5
F. Schaer
12
M. Thiaw
21
V. Livramento
7
Joelinton
39
B. Guimaraes
8
S. Tonali
10
A. Gordon
27
N. Woltemade
11
H. Barnes

4-3-3

NEWAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Hjulmand

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • E. Howe

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Bayer Leverkusen

O Bayer Leverkusen chega ao duelo europeu tentando reencontrar estabilidade após a derrota por 2 a 0 para o Augsburg na Bundesliga, no último final de semana. Apesar do tropeço, a equipe de Kasper Hjulmand mantém um ataque produtivo na temporada e vem embalada por uma vitória importante sobre o Borussia Dortmund por 1 a 0 pela Copa da Alemanha, fora de casa.

Notícias do Newcastle United

O Newcastle chega com moral à reta de mata-mata: no último fim de semana derrotou o Burnley por 2 a 1, em casa, com gols de Bruno Guimarães e Anthony Gordon. Foi a terceira vitória em quatro jogos do time na Premier League. A partida ainda marcou a estreia do atacante Yoane Wissa com a camisa dos Magpies — ele entrou nos minutos finais, depois de meses se recuperando de lesão.

Bayer Leverkusen x Newcastle United: Horário de início

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
BayArena

A partida acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro, às 17h (de Brasília), na Bay Arena, em Leverkusen.

Prováveis escalações de Bayer Leverkusen x Newcastle United

B04
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

NEW
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/7
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

Confronto direto

B04

Outros

NEW

0

0

Empate

2

Vitórias

2

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/2
Ambos os times marcam
2/2

Classificação

0