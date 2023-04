Os bastidores da queda de Cuca no Corinthians

Passagem do treinador durou menos de uma semana por conta de pressão externa

Cuca não é mais técnico do Corinthians. A passagem relâmpago do treinador no clube do Parque São Jorge, que durou seis dias por conta da pressão externa, teve fim na madrugada desta quinta-feira (27), após a classificação contra o Remo.

Apesar disso, a decisão estava tomada desde a noite da última terça-feira (25), quando o treinador comunicou o presidente Duilio Monteiro Alves. Desde então, o cartola e algumas das principais lideranças do elenco corintiano, tentaram fazer o técnico demover da ideia de deixar o clube. Internamente, Cuca era visto como um profissional de alto calibre, que poderia “dar jeito” para o restante da temporada, tanto pelos seus treinos quanto pelo seu histórico no futebol.

Grande parte dos jogadores sentiram a saída do treinador, pois estavam fechados com Cuca. Cássio, por exemplo, passou pela zona mista da Neo Química Arena sem falar com a imprensa e irritado, mesmo se tornando o goleiro com mais pênaltis defendidos na história do clube. Róger Guedes foi outro que saiu em defesa de Cuca. O artilheiro revelou que o clima no vestiário está uma “merda” após a saída do treinador.

O Corinthians agora tem pressa para encontrar um novo treinado para a sequência da temporada. Em 15 dias, Fernando Lázaro e Cuca tiveram seus trabalhos interrompidos. A intenção da diretoria corintiana é ter um treinador definido até o final de semana, para que possa comandar a equipe no jogo contra o Palmeiras, que acontece no Allianz Parque. A pressão, que já era grande, só aumenta. O Corinthians vive uma crise.