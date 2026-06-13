Başar Önal, jogador-chave do NEC, pode assinar contrato com um time da primeira divisão

Başar Önal está na mira da Fiorentina, segundo o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin. O clube italiano está pensando em entrar em contato com o NEC neste verão.

Com apenas 21 anos, Önal teve uma temporada impressionante. Em 34 partidas oficiais, o jovem jogador da seleção turca, natural de Doetinchem, marcou nove gols e deu nove assistências.

De acordo com o Transfermarkt, Önal está avaliado em 7 milhões de euros. Em Nijmegen, o ponta tem contrato até meados de 2028.

Önal já vem sendo acompanhado há algum tempo por vários clubes de ponta da Turquia, mas agora a Fiorentina italiana também entrou na disputa.

Ouaissa

Enquanto isso, Kodai Sano e Sami Ouaissa também estão em alta. O meio-campista japonês pode ir para o PSV e vários clubes estrangeiros, enquanto o Feyenoord fez uma oferta pelo jogador da seleção juvenil holandesa.

O diretor técnico Devy Rigaux apresentou uma oferta de 8 milhões de euros no Goffertstadion, mas ainda aguarda uma resposta.

Segundo Boualin, o NEC pede cerca de 10 a 12 milhões de euros por Ouaissa. Sano deve render um valor ainda maior.