Bas Nijhuis compartilha atualização sobre o estado de saúde de Jan Boskamp

Bas Nijhuis foi convidado do programa “Vandaag Inside” na noite de segunda-feira. O árbitro, que está em reabilitação há algum tempo, conversou recentemente com Jan Boskamp e trouxe boas notícias sobre o popular ex-técnico e analista.

O ex-jogador de futebol enfrenta vários problemas de saúde, dos quais três já foram tratados. Apenas a poliartrite continua a atormentá-lo e a causar dores persistentes. “É uma merda. Tive quatro problemas. Três foram resolvidos. Só essa poliartrite não. É simplesmente uma merda”, disse Boskamp recentemente em entrevista à Rijnmond.

A saúde de Boskamp será tema de discussão na segunda-feira no talk show da SBS6. O apresentador Wilfred Genee comenta que Nijhuis almoçou recentemente com Boskamp. “Almocei hoje à tarde (segunda-feira, red.) com o Jan, em Lierse. O René (Van der Gijp, red.) já tinha dito que ele não estava bem. E era mesmo verdade. Mas o Jan tomou uma injeção na perna na semana passada. Ele percebe que está ganhando mais força.”

Nijhuis observou durante o jantar que Boskamp (77) está ganhando mais energia. “Foi a primeira vez que ele mesmo dirigiu por meia hora”, esclarece o árbitro de Enschede, que está fora de ação há alguns meses devido a uma lesão.

O famoso árbitro conta então uma anedota. “Quando nos serviram a entrada com um pouco de salada, ele disse: ‘Não sou coelho’. Isso foi realmente muito engraçado”, disse Nijhuis, que também ouviu Boskamp pronunciar errado o nome de um jogador do Feyenoord.

“Em determinado momento, ele começou a falar sobre o Feyenoord. Ele disse ‘Wannebe’. Então, peguei meu celular e vi que era Watanabe. Mas foi bonito de ver. Também foi bonito ver que o Jan é tão querido por todos”, conclui Nijhuis, que estava presente no programa VI como convidado.