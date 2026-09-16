Bartina Koeman, mulher do ex-técnico da seleção Ronald Koeman, morreu aos 65 anos

Bartina Koeman, esposa do ex-técnico da seleção Ronald Koeman, morreu aos 65 anos. Koeman anunciou a notícia nesta quarta-feira por meio do Instagram. Bartina Koeman sofria de uma forma crônica de câncer de mama.

"Com intensa tristeza, mas também com muito orgulho e amor, nos despedimos da minha linda esposa, nossa queridíssima mãe e avó", escreveu Koeman no Instagram.

Bartina Koeman sofria de uma forma crônica de câncer de mama. Em 2010, ela recebeu pela primeira vez o diagnóstico de câncer. Em 2018, a doença foi novamente diagnosticada. Cinco anos depois, foi constatado que o câncer estava presente outra vez, desta vez em forma crônica.

Em 2025, ela falou abertamente sobre a doença no RTL Boulevard. "Às vezes eu tenho períodos ruins. Mas sou simplesmente uma mulher forte de Groningen, então sigo em frente", disse ela na época. "Tenho filhos maravilhosos, netos maravilhosos, um marido maravilhoso."

Koeman deixou o cargo de técnico da seleção da Holanda após a última Copa do Mundo. A Holanda foi eliminada por Marrocos nas oitavas de final daquele torneio. Apesar do próprio processo de doença, Bartina seguiu apoiando o marido durante seu período como técnico da seleção.

"Minha esposa Bartina, apesar do próprio processo de doença, me apoiou e incentivou todos os dias a concluir meu trabalho como técnico da seleção. Isso demonstra uma força incrível", escreveu Koeman em comunicado.

"Sou mais grato a ela por isso do que jamais conseguirei expressar em palavras."