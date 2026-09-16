Bartina Koeman, esposa do ex-técnico da seleção Ronald Koeman, morre aos 65 anos

Bartina Koeman, esposa do ex-técnico da seleção Ronald Koeman, morreu aos 65 anos. Koeman anunciou a notícia nesta quarta-feira por meio do Instagram. Bartina Koeman sofria de uma forma crônica de câncer de mama.

"Com intensa tristeza, mas também com muito orgulho e amor, nos despedimos da minha linda esposa, da nossa queridíssima mãe e avó", escreveu Koeman no Instagram.

Bartina Koeman sofria de uma forma crônica de câncer de mama. Em 2010, ela recebeu o diagnóstico de câncer pela primeira vez. Em 2018, a doença foi novamente detectada. Cinco anos depois, constatou-se que o câncer havia voltado, desta vez em forma crônica.

Em 2025, ela falou abertamente sobre a doença no RTL Boulevard. "Às vezes tenho períodos ruins. Mas sou simplesmente uma mulher de Groningen muito forte, então sigo em frente", disse ela na época. "Tenho filhos maravilhosos, netos maravilhosos, um marido maravilhoso."

Koeman deixou o cargo de técnico da seleção neerlandesa após a última Copa do Mundo. A Holanda foi eliminada por Marrocos nas oitavas de final durante o torneio. Apesar do próprio processo de doença, Bartina continuou apoiando o marido durante seu período como técnico da seleção.

"Minha esposa Bartina, apesar do próprio processo de doença, me apoiou e incentivou todos os dias a concluir meu trabalho como técnico da seleção. Isso demonstra uma força inacreditável", escreveu Koeman em um comunicado.

"Sou mais grato a ela por isso do que jamais conseguirei expressar em palavras."