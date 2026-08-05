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Paris Saint-Germain's French forward #29 Bradley Barcola celebratesGetty Images

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Barcola e seu companheiro: Liverpool planeja negociação dupla com o Paris Saint-Germain

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A tropa dos Reds busca reforçar o setor ofensivo

O Liverpool estuda a possibilidade de fechar uma negociação dupla com o Paris Saint-Germain, apresentando uma proposta para contratar o ponta do time francês Ibrahim Mbaye, além de seu companheiro de equipe Bradley Barcola.

O Liverpool quer reforçar seu setor ofensivo com novas contratações, especialmente após a saída de seu ex-craque Mohamed Salah rumo ao Trabzonspor, da Turquia.

O jornal inglês "Daily Mail" noticiou que o Liverpool é considerado um dos clubes que demonstraram interesse em contratar o senegalês Mbaye, ao lado de Manchester City e Tottenham.

A publicação apontou que, com o aumento das preocupações sobre as capacidades do Liverpool e a falta de força ofensiva, o Liverpool pensa em apresentar uma proposta para contratar os dois velozes jogadores do Paris Saint-Germain.

O jornal explicou que é provável que o Paris Saint-Germain peça mais de 150 milhões de libras esterlinas para abrir mão de seus dois craques na atual janela de transferências de verão.

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O Liverpool quer aproveitar a presença quase constante de Barcola e Mbaye no banco de reservas do Saint-Germain e tentar contratá-los para reforçar seu ataque antes do início da nova temporada.

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