Barcelona violou regras da FIFA ao negociar com Griezmann, diz rádio

Segundo o programa “El Larguero”, o jogador costurava uma saída do Atlético de Madrid enquanto o time ainda disputava títulos

Notícia polêmica envolvendo Griezmann, e também . Nesta quinta-feira (30), o tradicional programa “El Larguero” revelou que o atacante francês começou a negociar com os catalães no último mês de novembro, enquanto o Atleti ainda sonhava com título espanhol e estava na disputa da .

A situação é grave, porque segundo a regulamentação da FIFA um clube não pode negociar com um atleta que tem contrato vigente com outra instituição. E Griezmann, apesar de já ter manifestado oficialmente que deixa o Atlético de Madrid após cinco temporadas, ainda possui vínculo até 2023 com os Colchoneros.

A Cadena SER, cadeia de rádio que transmite o “El Larguero” garante ter documentos que comprovam as tratativas entre Barça e Griezmann – e adianta que os papéis serão revelados em breve.

Griezmann havia renovado o seu contrato com o Atleti na última temporada, em meio à insistência do Barcelona em contar com os seus serviços – ao ponto de o clube da capital inclusive ter apresentado uma queixa formal à FIFA, dizendo que os catalães estavam assediando o atacante. Ainda em 2018, comunicou a decisão de permanecer vestindo as cores rojiblanca através de um documentário. Aquele contrato assinado tinha cláusula de € 200 milhões, com o valor sofrendo queda para € 130 milhões a partir do próximo 1º de julho de 2019.

Mas, de forma surpreendente, Griezmann mudou de ideia um ano depois e não seguirá no Atlético. O mais provável é que, de fato, vista as cores barcelonista - que foi campeão espanhol, com os Colchoneros ocupando a segunda posição no final da temporada 2018-19. Contudo, esta nova informação pode render punições ao Barcelona. Aguardemos os próximos capítulos.