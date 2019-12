Barcelona usa jogo contra Inter para sentir o gosto do futuro sem Messi

O tempo chega para todos - até para os melhores da história - e Lionel Messi está mais perto do fim do que do começo. Calma, não é nenhuma projeção apocalíptica ou anúncio disfarçado, é uma constatação: o craque já tem 32 anos e começa a falar com mais frequência em sua aposentadoria.

Assim, cabe uma reflexão para os catalães: o que seria do sem Lionel Messi? Muitos irão falar que o Barça tem uma história imensa, já tendo perdido inúmeros craques para o tempo. E é verdade. No entanto, hoje os Blaugranas parecem mais dependentes do argentino do que nunca.

Não é a toa que Lionel Messi vem tendo as melhores temporadas da carreira já na casa dos 30: seus companheiros de clube não estão o ajudando a "carregar o piano". Sem Neymar, no ; Xavi, aposentado; Iniesta, no e Daniel Alves, no , para ficar em alguns exemplos, os substitutos não parecem dar conta do recado.

Neste ano, seu companheiro de Barcelona mais consistente vem sendo um Luis Suárez envelhecido, e que não deve ficar no clube por tanto tempo. Ansu Fati ainda é muito novo, Griezmann até apresenta sinais de melhora, mas não chega nem perto de suprir ausências como Neymar, e Dembelé está sempre machucado. São eles o futuro do Barça?

Bom, para o próximo jogo da Liga dos Campeões, o futuro deve chegar mais rapidamente: Messi ganhou um "descanso" contra a Internazionale, nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), e o titular pode ser Carles Pérez, garoto de 21 anos que tem apenas um gol na temporada.

Sim, o Barcelona tem boas peças jovens em seu elenco: Frenkie de Jong é incrível, Arthur e Dembélé estão em baixa, mas tem muito potencial, e Ansu Fati pode explodir e ninguém ficaria surpreso. Porém, a menos que o guineense-espanhol se torne um supercraque, parece ficar cada vez mais claro que o Barça terá que investir pesado (com altas cifras) no futuro.

O clube já se prepara para realizar isso: especulações colocam Halaand, do RB Salzburg, e Lautaro, da Inter, na mira do Barcelona, e nenhum dos dois sairia barato. No entanto, os centroavantes desejados pelo clube seriam substitutos de Suárez, e não de Messi. Quem poderia ser esse jogador? Qual a saída? Apostar tudo em Fati? Esperar outro Messi surgir nas categorias de base? Parece improvável.

É claro que ainda é cedo para falar em um substituto de Messi, e o argentino tem bons anos pela frente. No entanto, o tempo é implacável, e o Barcelona não pode ver o 'anão' desacelerar sem ter um plano de contingência.

Por muito tempo, o Barcelona montou grandes esquadras, compostas de craques oriundos de La Masia, suas categorias de base. No entanto, nos últimos anos, o Barça não parece conseguir revelar grandes jogadores de ataque. Pior: vê seus garotos saírem em debandada, reclamando de poucas oportunidades no elenco profissional.

O Barcelona de Pep Guardiola que encantou o mundo tinha como craques Messi, Xavi e Iniesta, histórias de sucesso de La Masia. Agora, o clube olha para frente e vê que só sobrou Messi. Por quanto tempo?