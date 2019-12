Internazionale x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Italianos buscam a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando vencer para seguir na Liga dos Campeões, a recebe o , já classificado, nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos da UCL. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal , você também acompanha tudo clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internazionale x Barcelona DATA Terça-feira, 10 de dezembro LOCAL San Siro, ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcedores da Inter querem a classificação para as oitavas de final da UCL / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o pelo TNT, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNAZIONALE

Na vice-liderança do Grupo E, com sete pontos, a Inter entra em campo pensando apenas na vitória visando a classificação para as oitavas de final. Em caso de empate ou derrota, os italianos precisam torcer por um revés do , que encara o Slavia Praga.

Danilo D'Ambrosio é o favorito para começar na lateral-direita, com Candreva lutando por lesão, enquanto Borja Valero e Matias Vecino devem começar nas ausências de Stefano Sensi e Barella.

Provável escalação da Inter: Handanovic; Godín, Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi; Martínez, Lukaku

BARCELONA

Já garantido nas oitavas de final, o Barça entra em campo apenas para cumprir tabela na última rodada.

Ainda sem saber o que é perder na competição, coma três vitórias e dois empates, o técnico Valverde pode preservar alguns jogadores visando o clássico com o na próxima semana.

Sem Lionel Messi, Busquets, Semedo, Alba e Dembélé, descartados, os catalães ainda não poderão contar com Piqué, que cumpriu suspensão na última rodada, mas será também poupado pelo treinador.

Vale lembrar que na segunda rodada, o Barça venceu a Inter por 2 a 1 no Camp Nou.

Provável escalação do Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet, Firpo; Vidal, De Jong, Rakitic; Pérez, Griezmann, Fati

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNAZIONALE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 2 x 1 Campeonato Italiano 1 de dezembro Inter 0 x 0 Campeonato Italiano 6 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Inter Campeonato Italiano 15 de dezembro 16h45 (de Brasília) Inter x Campeonato Italiano 21 de dezembro 14h (de Brasília)

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Barcelona 1 de dezembro Barcelona 5 x 2 Mallorca La Liga 7 de dezembro

Próximas partidas