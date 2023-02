Barcelona x Sevilla ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste domingo (5), pela 20ª rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Barcelona recebe o Sevilla na tarde deste domingo (5), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na liderança da LaLiga com 50 pontos, o Barcelona busca emplacar a sétima vitória consecutiva na temporada. Na última rodada, bateu o Bétis por 2 a 1, enquanto o Sevilla, com 21 pontos, mira a terceira vitória seguida.

Para o confronto no Camp Nou, o técnico Xavi pode optar por Raphinha e Gavi ao lado de Lewandowski, enquanto Alejandro Balde e Jordi Alba brigam por uma vaga na lateral-esquerda.

Em 197 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona soma 113 vitórias, contra 45 do Sevilla, além de 39 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da La Liga 2022/23, os catalães venceram por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde (Jordi Alba); Pedri, Busquets, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Escalação do provável Sevilla: Bounou; Montiel, Gudelj, Nianzou, Acuna; Delaney, Rakitic; Jordan, Torres, Lamela; En-Nesyri.

Desfalques

Sevilla

Marko Dmitrovic, Papu Gomez, Alex Telles, Marcão, Jesus Manuel Corona, Fernando e Jesus Navas, seguem no departamento médico.

Barcelona

Ousmane Dembelé, lesionado, desfalca o Barcelona.

