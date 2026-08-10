Segundo a agência de notícias AFP apurou na segunda-feira com o clube de Torres, o Barcelona, o campeão espanhol rejeitou uma oferta de 40 milhões de euros do vencedor da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain, pelo atacante.

"As negociações entre Barça e PSG continuam", afirmou, no entanto, uma fonte do clube catalão. O próprio Torres, segundo vários veículos da imprensa espanhola, já deu seu aval para uma transferência para Paris. "Tenho contrato com o Barcelona, mas no futebol nunca se sabe", disse o jogador de 26 anos durante a pré-temporada nos Estados Unidos.

Quais jogadores o Barcelona já contratou?

Torres havia garantido à Espanha, na prorrogação, o segundo título na final da Copa do Mundo contra a Argentina em meados de julho. Ele joga pelo Barcelona desde 2021, após uma transferência de 55 milhões de euros, e marcou 40 gols em 94 partidas oficiais nas duas últimas temporadas. Sob o comando do técnico Hansi Flick, Torres foi utilizado regularmente como substituto de Robert Lewandowski.

Após a transferência do atacante polonês para o Chicago Fire e a saída do inglês Marcus Rashford, que retornou ao Manchester United após um empréstimo, o Barcelona está reformulando seu setor ofensivo. Uma transferência do astro atacante argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, ainda não se concretizou, mas Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, e Anthony Gordon, do Newcastle United, já foram contratados.