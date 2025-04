Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Copa do Rei 2024/25

El Clásico será disputado neste sábado (26), no Estádio Olímpico de La Cartuja; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla, pela final da Copa do Rei 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Mallorca na última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta suas atenções para a Copa do Rei. Maior campeão da história do torneio, com 31 títulos, o time catalão garantiu vaga na final após uma campanha convincente: goleou o Barbastro por 4 a 0 na terceira fase, superou o Betis por 5 a 1 nas oitavas de final, venceu o Valencia por 5 a 0 nas quartas e eliminou o Atlético de Madrid com um placar agregado de 5 a 4 na semifinal.

Do outro lado, o Real Madrid está em busca do 20º título da Copa do Rei. A equipe comandada por Carlo Ancelotti também mostrou força ao longo do torneio: goleou o Deportivo Minera por 5 a 0 na terceira fase, despachou o Celta por 5 a 2 nas oitavas, venceu o Leganés por 3 a 2 nas quartas de final e garantiu vaga na decisão ao eliminar a Real Sociedad com um agregado de 5 a 4 na semifinal.

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, I Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, F Lopez, Raphinha; Torres.

Real do Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, F Garcia; Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

Desfalques

Barcelona

Lewandowski, Marc Casado, Marc Bernal e Marc-Andre ter Stegen estão lesionados.

Real Madrid

Eduardo Camavinga, David Alaba, Carvajal e Militão seguem machucados.

Quando é?