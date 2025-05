Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

El Clásico deste domingo é "final antecipada" e pode ditar o campeão de LaLiga em 2024/25; veja quem transmite o jogo

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (11), às 11h15 (horário de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. O jogo será no Estádio Olímpico de Montjuic, na Catalunha, com transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique e confira a programação do dia).

Líder de LaLiga com 79 pontos, o Barça volta a campo pelo cenário nacional após a dura derrota para a Inter de Milão na semifinal da Champions League. Com quatro pontos de vantagem sobre o clube merengue na ponta da tabela e apenas quatro rodadas restantes para o fim da competição, uma vitória pode praticamente selar o destino do troféu da temporada para os culés, o que representaria o terceiro título da equipe de Hansi Flick no ano.

O Real aparece logo atrás na tabela e intensificou a busca pelo título após o vice-campeonato da Copa do Rei, justamente para o rival catalão, e a eliminação nas quartas de final da Champions, diante do Arsenal. A equipe de Carlo Ancelotti venceu seus últimos quatro compromissos no Espanhol e, caso vença o El Clásico, diminuirá a diferença para apenas um ponto. Sendo assim, mesmo com o campeonato se encerrando no fim do mês, ainda está tudo em aberto.

Os últimos quatro El Clásicos foram vencidos pelo Barcelona, sendo que os dois mais recentes garantiram a Supercopa e a Copa do Rei ao clube catalão. Antes disso, o Real Madrid vinha de uma sequência de três vitórias sobre o rival.

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Eric García, Cubarsí, Inigo Martínez e Baldé; De Jong, Pedri e Olmo; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Tchouaméni e Fran García; Valverde, Bellingham e Modric; Rodrygo, Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Barcelona

Jules Koundé, Marc Casadó e Marc Bernal estão lesionados e são desfalques para Flick.

Real Madrid

Ancelotti não contará com Antonio Rudiger, Éder Militão, David Alaba, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga e Ferland Mendy para o duelo, todos no departamento médico.

Quando é?