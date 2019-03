Barcelona quer acelerar compra de zagueiro promissor do Ajax

Matthijs de Ligt é titular da seleção da Holanda e tem atraído interesse de diversas equipes do futebol europeu

Depois de confirmar o reforço do meia Frenkie de Jong, o Barcelona corre atrás para concretizar a negociação envolvendo o zagueiro Matthijs de Ligt.

O defensor, que, assim como o meio-campista, defende o Ajax, tem seu nome pautado como possível contratação para a próxima janela de transferências dos Blaugranas, de acordo com o presidente Josep María Bartomeu.

O jogador de 19 anos tem contrato até 2021 e tem cláusula contratual estipulada em 75 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões). Segundo apuração da Goal, Bartomeu trata a operação como uma das prioridades da equipe e teria até feito as tratativas iniciais diretamente com o defensor por meio do diretor de futebol, Éric Abidal.

A meta é repetir a mesma forma com a qual houve o desfecho positivo com de Jong para fechar negócio com de Ligt: mandar representantes do clube a Amsterdam de maneira súbita e convencer o camisa 4 a aceitar a proposta catalã. Ele chegaria para disputar vaga entre os titulares, uma vez que Gerard Piqué e Clément Lenglet são os donos da posição, enquanto Samuel Umtiti vive incerteza por conta da lesão no joelho, Jean-Clair Todibo é uma aposta para o futuro e Jeison Murillo não deve permanecer após o fim do empréstimo.