Fora dos planos do Barcelona, Coutinho procura novo clube na Inglaterra

Philippe Coutinho não deve seguir no Barcelona para o restante da temporada europeia. Fora dos planos de Xavi Hernández, o brasileiro de 29 anos ainda não recebeu ofertas para deixar o Camp Nou, mas sonha com o retorno à Inglaterra, onde defendeu as cores do Liverpool, conforme apurado pela GOAL.

O atleta tem contrato até junho de 2023, mas deve deixar o clube nos próximos meses — é possível que ele saia ainda na janela de inverno da Europa, que acontece em janeiro.

Com o jogador tem um dos salários mais altos do Camp Nou, os seus representantes buscam ofertas na Premier League. Há a ideia de que a liga é a única que pode pagar o que ele recebe no futebol espanhol.

A ideia inicial é que Coutinho deixe o Barcelona em definitivo. Entretanto, um novo empréstimo não está descartado neste momento — ele defendeu o Bayern de Munique na temporada 2019/2020 desta forma. A única exigência é que o interessado arque com a remuneração do meio-campista brasileiro.

Philippe Coutinho já vinha sem receber oportunidades desde os tempos de Ronald Koeman, técnico que foi demitido do Barcelona em 27 de outubro passado. Na atual temporada europeia, ele esteve em 15 dos 21 jogos da equipe catalã, sendo cinco como titular e dez na condição de reserva. Ao todo, ficou em campo por 600 minutos e marcou dois gols apenas.

Coutinho foi adquirido pelo Barcelona no mercado da bola de janeiro de 2018 por 160 milhões de euros (R$ 620 milhões à época). Na ocasião, ele chegou como um potencial substituto de Neymar, mas jamais deslanchou pela equipe. Não à toa acabou saindo por empréstimo e para o Bayern e sempre esteve como suplente no Camp Nou.