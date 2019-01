Barcelona oficializa contratação do zagueiro Todibo

Jogador chega aos catalães no dia 1º de julho, após o fim de seu contrato com o Toulouse

O Barcelona confirmou em seus perfis nas redes sociais a contratação do defensor Jean-Clair Todibo junto ao Toulouse. O jogador deve se apresentar ao clube no dia 1º de julho. Os catalães fecharam o acordo de maneira gratuita por contratarem o atleta em fim de contrato.

O jogador de 19 anos é conhecido pela versatilidade em campo, já que pode atuar como zagueiro ou volante. Todibo foi convocado recentemente para a equipe Sub-20 da França e é considerado como um atleta promissor no continente europeu.

O francês estreou na Ligue 1 nesta temporada e, até o momento, acumula 10 jogos e um gol marcado com a camisa da agremiação Téfécé.

A lesão de Samuel Umtiti fez os Blaugranas correrem atrás de uma reposição na janela de transferências, considerando que Thomas Vermaelen, outra opção no banco de reservas, é um atleta que está no departamento médico constantemente e deixa o elenco com Gerard Piqué, Clément Lenglet e Jeison Murillo, contratado recentemente por empréstimo.