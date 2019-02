Barcelona não considera renovar com Rakitic

Croata possui vínculo com o clube catalão até 2021

O futuro de Ivan Rakitic no Barcelona segue sem resposta. De acordo com o jornal Sport, o jogador teria se reunido com Josep Maria Bartomeu para pedir uma renovação de contrato.

O croata tem vínculo até 2021, mas deseja não só estender, como também quer aumento salarial. No entanto, o clube não pretende rever o contrato. A real intenção é colocar o jogador a venda na próxima janela de transferências.

Após brilhar na Copa do Mundo da Rússia, Rakitic vem despertando o interesse de diversos clubes europeus, com o PSG inclusive tendo oficializado uma proposta de 90 milhões de euros, prontamente negada pelo croata.