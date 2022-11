Barcelona já se prepara para vida "difícil" na Europa League

Xavi está ciente de que o Barcelona é "favorito" para a Europa League, mas insiste que é uma competição complicada

Assim como na temporada passada, o Barcelona foi eliminado precocemente da fase de grupos da Liga dos Campeões após conseguir vencer apenas dois dos seis jogos da chave, contra Inter de Milão, Bayern de Munique e Viktoria Plzen.

Agora, eles vão disputar a segunda competição da Uefa, a Europa League, e devem enfrentar um play-off para se classificar para as oitavas de final da competição.

O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, destacou que seu objetivo é vencer o torneio, mas ele insiste que não será uma tarefa fácil.

"Ainda existe uma Liga Europa muito boa. Nosso objetivo é chegar à final e ganhá-la. Entendo que nos rotulem como favoritos. Somos forçados a tentar ganhar a Liga Europa, mas vimos no ano passado que é uma competição muito complicada. Com as equipes que existem este ano, parece muito difícil", disse ele aos repórteres, depois de ver seu time vencer o Viktoria Plzen, por 4 a 2, na última partida do Grupo C, da Liga dos Campeões.

Getty Images

O Barcelona começará sua campanha na Europa League em 16 de fevereiro, mas, para isso, precisará conhecer seu adversário em um sorteio que será feito antes do início da Copa do Mundo nesta segunda-feira (7), pela Uefa.

Vale lembrar que, caso passe nos play-offs, o Barça pode se classificar para as oitavas de final, onde enfrentarão uma das equipes que terminarem a fase de grupos da Liga Europa em segundo lugar, claro, sem poder enfrentar uma equipe espanhola nessa rodada.

Antes da pausa para a Copa do Mundo, Xavi terá dois confrontos de La Liga, contra Almeria e Osasuna, para continuar na briga pelo título da competição.