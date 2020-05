Barcelona insiste em Pjanic, mas Juventus cobra caro se não puder contratar Arthur

Clube italiano estuda a venda do meio-campista, que ganha quase R$ 47 milhões por ano, um valor impensável para o Barça no atual momento

Miralem Pjanic tem tanta prioridade para o que o clube catalão planeja apresentar uma oferta para ele após a recusa de Arthur Melo em entrar na negociação, uma intenção que o Mundo Deportivo repercutiu nessa quarta-feira (20). No entanto, como a Goal apurou, a avaliou o meio-campista em 55 milhões de euros (cerca de R$ 344 milhões), um valor proibitivo para um Barcelona que ainda precisa vender 40 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões) para atender à previsão de vendas de jogadores.

A oferta de Barcelona: quanto custa e preço

Inicialmente, a Juventus apenas concordaria com a saída de Pjanic se isso envolvesse uma troca com Arthur. Isso porque a sufocante situação financeira pela qual a Juve passa, muito semelhante à de Barcelona, ​​a obriga a encontrar um substituto para o meia bósnio. Mas a vontade do brasileiro, a primeira opção do técnico bianconero Maurizio Sarri, de continuar no time de Barcelona coloca a Juventus em posição de ouvir ofertas para Pjanic, apesar do fato de haver sérias dúvidas no clube de Turim sobre se algum time terá condições de pagar o que estão pedindo por Pjanic.

Seu salário na Juventus

Além disso, há o fato de Pjanic ter um salário de sete milhões e meio de euros (cerca de R$ 47 milhões) por ano e a Juventus procurar uma saída por esse motivo, algo que o Barcelona também deve levar em consideração. O clube catalão pretende reduzir a conta salarial em cerca de 200 milhões de euros para a próxima temporada e ainda não definiu o orçamento de transferências, porque não sabe se haverá perdas e, se houver, quantas serão.

É evidente que a chegada hipotética de Pjanic, com quem o acordo já estaria completo, deixaria Arturo Vidal e Ivan Rakitic mais próximos da porta de saída, tanto por questões salariais quanto esportivas. Mas o Barcelona deve primeiro convencer a Juventus. O time italiano precisa se livrar do meio-campista, mas a negociação só ocorrerá se houver a chegada de um jogador para a região de Pjanic. O time italiano pode pedir Arthur ou alguns milhões pelo bósnio. E esses milhões o Barcelona não tem atualmente.