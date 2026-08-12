Segue a todo vapor a especulação sobre a possível transferência de Rodri, astro do Manchester City, para o Barcelona na atual janela de transferências de verão, já que os dois clubes ainda não chegaram a um acordo.

Diversas reportagens indicam que Rodri está cada vez mais próximo de se juntar ao Barcelona, mas o clube inglês não quer abrir mão de seus serviços com facilidade.

Rodri tem contrato com o Manchester City até o verão de 2027, por isso esta janela de transferências é a última oportunidade do clube inglês de obter lucro financeiro com sua venda, diante da falta de acordo entre as partes sobre a renovação.

Por outro lado, o Barcelona tenta aproveitar o último ano de contrato de Rodri com o Manchester City, além do desejo do jogador de deixar os Citizens, para fechar o negócio.

Nesse sentido, o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, afirmou que o Barcelona apresentou uma nova proposta verbal ao Manchester City pela contratação de Rodri no valor de 60 milhões de euros mais bônus.

Em sua página oficial no "X", ele acrescentou que o Manchester City insiste em uma quantia de 80 milhões de euros para vender Rodri.

Romano ressaltou que o Barcelona segue confiante na conclusão do negócio, e a solução ideal pode ser chegar a um acordo entre as duas propostas, com os bônus sendo um elemento fundamental.

Vale lembrar que Rodri, capitão da seleção da Espanha, foi um dos principais nomes na conquista da Copa do Mundo de 2026 por seu país, além de ter recebido o prêmio de melhor jogador do Mundial.







