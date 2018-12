Barcelona se cala sobre possibilidade de contratar Rabiot em janeiro

O clube catalão é o principal interessado no meio-campista do Paris Saint-Germain

O Barcelona faz mistério envolvendo o seu interesse na chegada de Adrien Rabiot, meio-campista do Paris Saint-Germain.

O jogador de 23 anos tem contrato com o PSG até o final desta temporada e, a partir de janeiro, poderá assinar um pré-contrato com os clubes interessados em tê-lo.

Sem intenção de renovar com o PSG, que não conseguiu convencer o francês do contrário após várias reuniões, Rabiot tem sido, há meses, especulado no Barça. Entretanto, durante a apresentação do zagueiro Jeison Murillo, o diretor esportivo Erick Abidal não quis tocar no assunto.

“Rabiot? Hoje não é um bom dia para falar sobre isso, é o dia do Murillo”, afirmou. “Nós estamos de olho no mercado para ver quais são as ofertas e o que nós podemos conseguir”.