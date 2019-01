Barcelona está a nove jogos de um novo recorde

A equipe catalã tem chances de superar a própria marca de maior sequência de gols feitos

O Barcelona tem como objetivo maior da temporada a conquista da Champions League, além da Liga Espanhola e Copa do Rei. E no caminho pode quebrar um recorde histórico do clube: estipular a maior sequência de gols marcados a cada jogo.

A última vez em que os comandados de Ernesto Valverde não estufaram as redes rivais foi na traumática derrota por 3 a 0 para a Roma, que eliminou os catalães da última edição da Champions League após uma goleada por 4 a 1 no duelo de ida. Traumático, mas desde então jogo do Barça passou a ser sinônimo de gol.

A sequência atual é de 36 partidas consecutivas marcando. Pode chegar a 37 neste domingo (13), contra o Eibar. Em 1944 estipularam a maior sequência de sua história: 44 partidas em sequência.

Neste domingo, Lionel Messi também pode atingir a marca de 400 gols anotados na Liga Espanhola – onde já é o maior artilheiro de todos os tempos.