Um relatório da imprensa espanhola revelou que o Paris Saint-Germain ainda não apresentou uma proposta oficial ao Barcelona para contratar seu atacante Ferran Torres durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal catalão "Mundo Deportivo" explicou que, apesar da crença generalizada de que Ferran Torres chegou a um acordo com o Paris Saint-Germain, atualmente não há nenhuma proposta oficial em cima da mesa nos escritórios do Barcelona.

O jornal apontou que se espera que Torres se junte aos treinos do Barcelona, junto ao restante dos jogadores da seleção campeã da Copa do Mundo, na próxima quarta-feira.

Enquanto isso, relatos na França indicam uma negociação que pode chegar a cerca de 50 milhões de euros, e veículos de imprensa como "Onze Mondial" e "Le Parisien" apontam esse valor como o preço que o Paris Saint-Germain poderia estar disposto a pagar para contratar o jogador do Barcelona.

O jornal catalão também considera que o sentimento predominante na França é o de que existe uma base sólida para se chegar a um acordo rápido, e o fator que poderia facilitar a operação de transferência é o próprio desejo de Ferran de evitar se juntar aos treinos do Barcelona na quarta-feira, ainda que temporariamente.

O jornal "Mundo Deportivo" também afirmou: "Enquanto Ferran ainda disputava a Copa do Mundo, na qual acabou se sagrando campeão mundial, o Barcelona deixou claro que seu único atacante que jogou como '9' na área durante as duas últimas temporadas, após a saída de Robert Lewandowski, não está à venda, a menos que o próprio jogador peça para sair, uma circunstância que abriria a porta para ouvir propostas de clubes interessados".

O Paris Saint-Germain já entrou em contato com o Barcelona para manifestar oficialmente seu desejo de contratar o ex-atacante do Valencia, e agora o clube parisiense precisa transformar esse desejo em uma proposta oficial que permita ao Barcelona avaliar corretamente a possível negociação.