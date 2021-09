Times se enfrentam pelo jogo de volta das semifinais da competição sul-americana a partir das 21h30 desta quarta-feira

Barcelona-EQU e Flamengo medem forças às 21h30 desta quarta-feira (29), no estádio Monumental de Barcelona, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores. Além de ver o jogo na TV, você tem mais uma opção: acompanhar ao vivo a partida e ainda lucrar com ela no Goal BetShow. A live com Bruno Laurence, Gustavo Fogaça e Mari Alberoni vai explicar os melhores caminhos para investir enquanto a bola rola.

O programa começa às 21h10. Durante os 45 minutos do primeiro tempo, a equipe de especialistas irá te ensinar como apostar enquanto mergulha nos números e nas estatísticas para que você tenha mais chance de lucrar com o jogo usando as odds da Rivalo.

Apostas combinadas podem entrar facilmente no cardápio da live. Um exemplo de uma destas é: a cotação para o Barcelona-EQU vencer, mas com o Flamengo vencendo um dos tempos, o primeiro mais especificamente, tem odd de 5.05 (aproximadamente cinco vezes o valor investido). Ou seja, você pode apostar R$ 50 e receber R$ 252,50.

Outras apostas também são boas sugestões, como se o jogo tiver mais de 2.5 gols ao todos, a odd é 1.70. Se tiver menos que 2.5, 2.00. A cotação de que os dois clubes marcam, durante os 90 minutos de partida, tem cotação de 1.70 para "sim" e 1.95 para "não

Apostas combinadas

Por ser um confronto decisivo, que vale vaga na final da Libertadores 2021, a possibilidade de ambas as equipes balançarem as redes é grande. Uma aposta de que o jogo termina o primeiro tempo com o placar de 1 a 1 tem a cotação de 5.20.

Apostas mais complexas também pagam mais. Se o Flamengo vence o primeiro tempo de partida, mas perde a partida e ainda que mais de 3.5 gols serão marcados tem odd de 8.75: algo mais difícil de acontecer, mas com um grande lucro caso ocorra.

Apostas de autores de gols

A odd para que Gabriel Barbosa, do Flamengo, faça um gol, a qualquer momento, é de 2.10. A aposta de que o atual artilheiro da Libertadores, com 10 tentos, fará pelo menos dois gols no duelo tem cotação de 7.00.

A cotação de que Bruno Henrique marcará, tem odd de 2.75. Outras apostas mais improváveis e específicas também podem ser realizadas. A odd para que Willian Arão marque no primeiro tempo é de 13.00.

Apostas de primeiro tempo e intervalo

A cotação para o jogo chegar ao intervalo com o placar exato de 2 a 1 para o visitante, no caso o Flamengo, é de 20.00, aumentando em 20 vezes o valor apostado; já o empate por 2 a 2 tem odd de 2.75.

A aposta de que o primeiro tempo terá mais gols que o segundo paga 2.90. De que o mesmo número será marcado nas duas etapas, tem odd de 3.50; e a cotação para que o segundo tempo tenha mais bolas na rede é de 2.05.

Apostas com handicap

Nas apostas com handicap, uma equipe começa com uma "liderança fictícia"; 0:1 significa que o time visitante lidera por um gol antes do início da partida, por exemplo. Este "placar" é então adicionado no resultado final do duelo no fim do tempo normal. O resultado incluindo o handicap é o que conta para a aposta.

Desta forma, a odd para uma vitória do Flamengo, com o handicap 0:1, é de 1.30; o triunfo do Barcelona-EQU, também com o handicap 0:1 ,é 7.00; a cotação, com o handicap 2:0, e empate ao final da partida, tem odd de 5.20.

Na Rivalo, a cotação para uma vitória do Barcelona-EQU é de 3.30, para o empate é de 4.20 e para o triunfo do Flamengo é de 1.90.