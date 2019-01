Barcelona é denunciado pelo Levante por escalação irregular e pode sofrer punição

Chumi estava suspenso depois de ter sido expulso com a equipe B dos catalães

O presidente do Levante, Quico Catalán, fez valer a sua palavra. Na manhã desta sexta-feira (18), o clube apresentou uma denúncia na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) pela suposta escalação irregular do zagueiro Chumi, do Barcelona, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Rei.

Suspenso depois de ter sido expulso com a equipe B, o jogador entrou em campo com a equipe principal nos primeiros 58 minutos da derrota do Barcelona por 2 a 1 na última semana.

No entanto, apesar do clube valenciano defender que o zagueiro não podia disputar o duelo, a direção do Barça se defende dizendo que houve uma mudança no regulamento geral e, portanto, o seu jogador estaria regular em campo.

El #LevanteUD ha presentado esta mañana la denuncia en la @rfef por la alineación indebida de un jugador del @FCBarcelona_es en el partido de ida de los octavos de final de la #CopaDelRey — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) 18 de janeiro de 2019

O jornal Mundo Deportivo ainda aponta que o Levante realizou a denúncia fora do prazo, uma vez que o limite para entrar com o recurso seria de 48 horas - o primeiro duelo ocorreu no dia 10.

A decisão da juíza Carmen Pérez será conhecida ainda hoje. O sorteio das quartas de final da Copa do Rei está marcado para esta sexta-feira (18), às 14h (de Brasília).