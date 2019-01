Jornal: Barcelona descarta Morata e revê reforço para o ataque

Atacante espanhol está cada vez mais próximo do Atlético de Madrid

O Barcelona não trabalha mais com a hipótese de contratar Álvaro Morata. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o clube catalão ainda quer um atacante para suprir a saída de Munir El Haddadi para o Sevilla, mas o jogador do Chelsea foi descartado por conta das dificuldades econômicas de operação e o fato de que o reforço chegaria para ser titular apenas eventualmente, quando Luis Suárez fosse poupado ou não estivesse à disposição.

Sem o interesse do Barça e com o Chelsea acertando com Gonzalo Higuain, Morata está cada vez mais perto do Atlético de Madrid.

Ainda segundo a publicação, o Barcelona, por sua vez, estaria trabalhando com o nome de mexicano Carlos Vela, que atualmente está no Los Angeles FC, dos Estados Unidos.