Barcelona descarta contratação de Morata

Atacante espanhol está na mira do Atlético de Madrid e deve deixar o Chelsea

Sem conseguir emplacar e empolgar no Chelsea, Álvaro Morata está próximo de deixar Stamford Bridge. Neste cenário, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla apareceram como principais possíveis destinos do atacante espanhol.

No entanto, segundo o Mundo Deportivo, o futuro de Morata não será no Barça. De acordo com o jornal catalão, o empresário do atleta de 26 anos, Juanma López, o ofereceu ao time azul-grená, mas os Blaugranas não gostaram do alto valor pedido pela contratação do ex-Real Madrid e Juventus, e acreditam que Morata não se enquadra no perfil de jogador que o clube busca.

Afinal, o empréstimo por seis meses custaria 5 milhões de euros (cerca de R$ 25 mi) aos cofres do Barça, fora o salário do jogador. Já uma contratação em definitivo seria por um alto valor, considerando que o Chelsea pagou € 75 milhões (cerca de R$ 320 mi) por Morata ao Real Madrid. Como o espanhol só seria titular eventualmente, quando Luis Suárez fosse poupado, o Barcelona recusou a chance de contratar o atacante.

Com isso, o futuro de Morata pode ser o Atlético de Madrid ou o Sevilla, que seguem negociando a contratação do jogador, de acordo com o jornal espanhol.