Barcelona: derrota para o Granada deixa time 'na UTI'

Barça afunda novamente, cada vez mais, longe do Camp Nou; a defesa piora, o ataque não finaliza e os resultados desaparecem

O segue de mal a pior longe do Camp Nou. No quarto jogo fora de casa nesta temporada, o clube voltou a decepcionar, tomando um gol de Ramón Azeez com apenas um minuto de jogo, aproveitando um cruzamento de Antonio Puertas, marcado apenas por Junior Firpo, na sua fraquíssima estreia no Barça. A falha do dominicano foi muito importante, pois trata-se de uma partipação ativa em um gol sofrido, mas a realidade é o que único que mostrou algo no primeiro tempo diante do Granada foi Frenkie de Jong, agora como meiocampista.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Não houve um chute no alvo de jogadores do Barcelona durante todo o primeiro tempo, como aconteceu em três dos cinco jogos disputados nesta temporada, um dado realmente assustador. E Marc-Andre Ter Stegen, herói que conquistou um ponto para o Barça no Signal Iduna Park, diante do , tomou sete gols nos últimos 15 chutes recebidos. É muito para Barcelona, mas, diante da ineficácia demonstrada no novo Los Cármenes, Ernesto Valverde não pôde esperar muito mais. Roberto Soldado ainda quase ampliou o placar, mas seu chute acabou indo pra fora.

Após o intervalo, a autoridade do Granada em campo diminuiu, mas isso pouco serviu para o Barça. Valverde tirou Firpo e Carles Pérez para colocar Leo Messi, novamente reserva, e Ansu Fati, com 16 anos um dos poucos destaques do Barcelona ao lado do holandês De Jong. Enquanto isso, Antoine Griezmann fez mais um jogo ruim beirando o péssimo, escondido em uma ponta esquerda desconhecida para ele, um canhoto acostumado a sair da direita para a esquerda para quebrar as linhas do adversário. Esta mudança foi a única carta na manga que Valverde trouxe, apático, sentado no banco, diferente do treinador que costuma ficar de pé.

Mas o Granada ainda estava trazendo perigo, tanto que até conseguiu uma penalidade dada pelo VAR, em um claro toque de mão de Arturo Vidal dentro da área do Barcelona. E, ao contrário daquilo que aconteceu em Dortmund, desta vez Ter Stegen não conseguiu defender a penalidade de Vadillo, que definiu o placar final: 2 a 0.

Mais artigos abaixo

O Barça sofreu nove gols nos últimos cinco jogos. Até quando venceu em casa, os adversários marcaram - é a pior defesa da equipe em nos últimos 25 anos. Os jogadores nem se esforçaram ou dão seu suor para buscar as bolas que saíam para as laterais, eles se resignaram para o desastre que estava acontecendo. E a única razão pela qual o jogo não terminou sem um chute do Barça ao alvo sequer foi graças a uma tabela de Messi e Fati.

É o terceiro jogo do ano onde o clube só acerta um chute em direção ao gol. Portanto, é fácil concluir que esse é realmente um Barcelona que bate recordes, sim. Mas negativos, porque a equipe mostra claros sinais de queda livre e nada parece ser capaz de recolocá-la nos trilhos.