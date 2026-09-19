O Barcelona e Raphinha chegaram a um acordo por um novo contrato, confirmou o diretor esportivo Deco. O brasileiro vai estender seu vínculo, que vai até meados de 2028, até meados de 2030. Xavi Espart e Marc Bernal também vão renovar.

Raphinha chegou no verão de 2022 por pouco menos de 60 milhões de euros, vindo do Leeds United, e mostrou valer mais do que a alta taxa de transferência. O ponta esquerda já disputou 184 partidas pelo clube e soma 86 gols e 62 assistências nesse período.

Raphinha vem atingindo um nível altíssimo especialmente desde a temporada 2024/25 no clube catalão. Naquele ano, registrou 34 gols e 26 assistências em 57 jogos. Também na temporada passada, em que teve alguns problemas físicos, apresentou ótimos números, com 21 gols e 8 assistências em 33 partidas.

Nesta temporada, Raphinha começou de forma impressionante, com 11 gols e três assistências em apenas sete jogos. O atacante de 29 anos balançou as redes ao menos uma vez em todas as partidas, com exceção de uma. Nesse único jogo em que não marcou, fora de casa contra o Levante, deu duas assistências.

Deco confirmou a notícia pessoalmente neste sábado, durante um discurso em uma assembleia de sócios, e ao mesmo tempo anunciou que Espart e Bernal também vão se comprometer por mais tempo com o clube.

Assim que os detalhes administrativos forem resolvidos, algo que segundo Deco acontecerá 'na próxima semana', o trio ficará oficialmente vinculado por mais tempo ao Spotify Camp Nou.

Raphinha confirmou na sexta-feira, à RAC 1 que quer muito permanecer por mais tempo. "Parece que ainda tenho mais alguns anos pela frente e eu ficaria muito feliz em renovar meu contrato. Espero poder encerrar minha carreira aqui sem precisar ir para outro lugar."



