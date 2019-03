Barcelona começa a se mexer para renovar com Messi

A intenção é garantir o argentino para o período após as próximas eleições presidenciais

O Barcelona já pensa em seu futuro, como ficou evidente na contratação do meio-campista Frenkie De Jong, do Ajax, e a busca pelo zagueiro De Ligt, também do clube holandês. Mas o maior reforço de todos, indubitavelmente, é sempre a permanência de Lionel Messi. O maior jogador da história do clube tem contrato até 2021, e a direção catalã já se movimenta para estender o vínculo.

Aos 31 anos, o camisa 10 assinou a sua última renovação em 2017. O vínculo ainda colocou uma cláusula de rescisão no valor de 700 milhões de euros. A diretoria presidida por Josep Maria Bartomeu tem a tranquilidade de saber que terá Messi até o final de seu mandato. Mas pelo bem do clube, independente de politicagens que possam vir a acontecer no pleito de 2021, a permanência de Lionel é prioridade.

A intenção inicial é prorrogar o contrato do craque ao menos até 2022, primeiro ano de mandato do próximo presidente, mas também avalia-se garantir o argentino até 2023. Na atual temporada, Messi fez 33 gols e ainda participou com 15 assistências.