Barcelona cita “aproximar-se de Pelé” nos 10 objetivos que Messi pode alcançar em 2019

Confira os pontos listados pelos blaugranas nas próximas marcas a serem atingidas pelo craque argentino!

O Barcelona fez, na última quarta-feira (02), o seu primeiro treinamento em 2019. Pela primeira vez no ano, Messi e seus companheiros entraram nos gramados.

Inspirados por isso, o clube listou dez objetivos que o argentino pode completar neste ano que se inicia. Confira abaixo!

A primeira Champions como capitão

Mais uma Chuteira de Ouro

O camisa 10 do Barça soma cinco troféus do prêmio concedido ao melhor goleador das ligas nacionais europeias. E, com 15 tentos no mesmo número de jogos na Liga Espanhola, segue forte para garantir a sexta congratulação.

Ser o 2º com mais jogos pelo clube

Messi já disputou 657 partidas pelo Barça e está prestes a superar Andrés Iniesta (674) para ficar apenas abaixo de Xavi (767).

Igualar o nº de títulos de Ryan Giggs

O Barcelona lembrou que Messi pode se igualar ao lendário astro do Manchester United em termos de taças conquistadas. Na conta do Barça, Messi soma 35 troféus e Giggs tem 36.

Um hat-trick de gols de falta

Lembrando os dois gols de tiro direto feitos pelo craque no derby contra o Espanyol, o Barça desafia: “por que não três?”.

O mais vitorioso de La Liga

Lionel Messi está a 11 vitórias de tornar-se o atleta que mais vezes somou os três pontos na Liga Espanhola: são 324 contra 334 de Iker Casillas, ídolo do Real Madrid.

Chegar a 400 gols em La Liga

O argentino soma 398 tentos no certame doméstico – onde já ocupa o posto de maior artilheiro de todos os tempos.

O 50º hat-trick

Somando Barcelona e seleção principal da Argentina, Messi já fez 49 hat-tricks. Na próxima fez que fizer três gols em um mesmo jogo, o rosarino chegará a 50!

Fazer o 50º gol na Copa do Rei

Atualmente, foram 48 tentos anotados por Lionel na competição nacional de mata-mata.

Aproximar-se de Pelé

Messi atualmente fez 573 gols como profissional, e o Barça estipula os 643 do maior craque da história como meta para o argentino.