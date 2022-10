Barcelona x Bayern de Munique: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Catalães ainda sonham com a classificação às oitavas de final da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sonhando com a classificação às oitavas de final, o Barcelona recebe o Bayern de Munique na tarde desta quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, pela penúltima rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Com quatro pontos conquistados no Grupo C, o Barcelona está atrás do líder Bayern, com 12, e já classificado, além da Inter de Milão, que soma sete. Assim, para garantir vaga na próxima fase, a equipe catalã não só precisar vencer o duelo contra os bávaros e contra o Plzen, como também torcer contra os italianos nas últimas duas rodadas.

Para o confronto decisivo, o técnico Xavi não poderá contar com Sergi Roberto, que deslocou o ombro durante a vitória sobre o Bilbao por 4 a 0. Assim, Héctor Bellerin pode ser titular como lateral.

Do outro lado, o Bayern de Munique, já garantido às oitavas de final, buscar manter o aproveitamento de 100% na UCL.

Sadio Mane pode liderar a linha de frente, com Kingsley Coman e Serge Gnabry apoiando, e Jamal Musiala como o número 10 dos bávaros.

No último encontro, válido pela segunda rodada da Champions League 22/23, o Bayern venceu por 2 a 0 na Alemanha, com gols de Sané e Lucas Hernández.

Prováveis escalações

Escalação do provável BARCELONA: Ter Stegen; Bellerin, Kounde, E Garcia, Alonso; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Gavi.

Escalação do provável BAYERN DE MUNIQUE: Ulreich; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Gnabry; Mane.

Desfalques

Barcelona

Ronald Araujo, Andreas Christensen e Memphis Depay, lesionados, estão fora.

Bayern de Munique

Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Leroy Sane e Bouna Sarr, seguem como desfalques.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Camp Nou – Barcelona, ESP

• Arbitragem: ANTHONY TAYLOR (árbitro), GARY BESWICK e ADAM NUNN (assistentes), ROBERT JONES (quarto árbitro) e STUART ATTWELL (AVAR)