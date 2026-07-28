O Barcelona anunciou oficialmente a ativação da cláusula de compra do avançado ganês Aziz Issah, que vai continuar na equipa B até 2028.

A contratação definitiva de Issah surge depois de o jogador ter passado as duas últimas temporadas emprestado pelo Dreams FC do Gana ao Barcelona Atlètic, período durante o qual conseguiu convencer a equipa técnica das suas qualidades.

O clube catalão esclareceu no seu comunicado que Issah assinou os contratos da sua integração definitiva após passar nos exames médicos, na presença de José Ramón Alexanko, diretor do futebol de formação, num contrato que se estende até 30 de junho de 2028 com possibilidade de prolongamento por mais uma temporada.

O avançado de 20 anos participou em 20 jogos com a equipa B na temporada finda, tendo marcado 4 golos e feito uma assistência.

Com este passo, Aziz Issah torna-se no sétimo reforço do Barcelona Atlètic com vista à temporada 2026-2027, após a contratação do egípcio Hamza Abdelkarim, bem como de Jonny Hernández, Juan Ibarra, Ignasi Coll, Javi Castro e Josué Caicedo.