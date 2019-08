Giuliano Bertolucci em Barcelona para resolver o futuro de Philippe Coutinho

Com PSG e Bayern de Munique na jogada, empresário tem pressa para negociar a saída do atacante do clube catalão

Giuliano Bertolucci, um dos representantes de Philippe Coutinho, desembarcou em na manhã desta quarta-feira. A Goal sabe que o empresário viajou exclusivamente para tentar resolver ainda nesta semana a situação do atacante brasileiro.

Antes da , o agente, que é sócio de Kia Joorabchian, esteve em Paris, onde teve conversas com o , e passou rapidamente por Lisboa, a convite da cúpula do , numa tentativa de ajudar na negociação por Mario Balotelli.

O futuro de Coutinho, no entanto, é a grande preocupação de Bertolucci no momento. Hoje, são duas as possibilidades para o jogador: PSG, a princípio num acordo envolvendo Neymar, e Bayern de Munique, por empréstimo com opção de compra. Também não está descartada uma transferência direta (sem troca) para o clube francês.

Definir o quanto antes a saída de Philippe Coutinho é uma das principais prioridades do Barça, que, aliás, já avisou que aceita emprestá-lo até mesmo de graça. Além de ter perdido espaço no time para o recém-contratado Antoine Griezmann, o brasileiro tem um dos maiores salários do elenco: cerca de 11 milhões de euros (R$ 49,5 milhões) por temporada.

Contratado pelo clube catalão em janeiro de 2018, por 160 milhões de euros, o ex-atacante de , e , vale lembrar, tem contrato até junho de 2023.