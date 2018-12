Barcelona: 80% dos sócios querem a renovação de Valverde

O treinador faz a sua segunda temporada sob o comando dos catalães e briga por todos os títulos

Um estudo feito pelo jornal catalão Mundo Deportivo mostra que da grande maioria dos sócios do Barcelona aprova o trabalho de Ernesto Valverde.

O treinador, que chegou para a temporada 2017-18, conquistou uma Liga Espanhola e uma Copa do Rei (além de duas Supercopas da Espanha), e tem 97,67% de aprovação dos sócios.

Atualmente na liderança da Liga Espanhola, classificado para a próxima fase da Copa do Rei e com vaga garantida nas oitavas de final da Champions League (onde irá enfrentar o Lyon, em fevereiro), o Barça vive uma excelente fase. Exatamente por isso, cerca de 80% dos entrevistados pelo veículo catalão querem que o clube renove o contrato com Valverde.

O atual vínculo entre técnico e clube é válido até 2020 e tem uma cláusula automática de renovação. No geral, a nota dada pelos torcedores catalães para o trabalho feito pelo basco é 7,42: não tão espetacular quanto poderia se imaginar, mas bom o bastante para lhe dar segurança no trabalho.