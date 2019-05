Balotelli está livre no mercado, e acredite: ele deu a volta por cima!

O polêmico atacante parecia acabado para o futebol quando chegou à França, mas tem dado a volta por cima

Quando Mario Balotelli chegou ao futebol francês, para defender o modesto Nice em 2016, muitos já davam a carreira do atacante italiano como acabada. Afinal de contas, até então o jogador – com passagens e gols marcantes por , e – já era mais conhecido pelas suas polêmicas do que pela qualidade de seu futebol. As últimas passagens por e um retorno fraco pelo Milan ajudaram a corroborar um cenário de fim de festa. Mas desde então ele, pouco a pouco, começou a reconstruir sua carreira.

Com o Nice, foram 43 gols em 76 partidas em dois anos. Os títulos não vieram, o que não é surpresa dado o tamanho do clube, mas Balotelli ajudou a dar qualidade para um time que inclusive chegou a disputar a fase qualificatória da . Vestindo o vermelho e preto dos Aiglons, o italiano quebrou o seu recorde pessoal de gols por um só clube (43 tentos) e se não recolocou o seu nome no mercado das maiores potencias continentais, voltou a provar que poderia ser útil em times que sonham com algo a mais. Foi desta forma que chegou, na metade desta temporada, ao tradicionalíssimo Olympique de Marseille.

A ida de Balotelli para o clube mais vitorioso da – o único a ter levantado uma Champions League em sua história – aconteceu depois de um desentendimento financeiro para seguir no clube, além de alguns entreveros como técnico Patrick Vieira. No Marseille, assinou um contrato de seis meses que se encerra em pouco mais de um mês. E lá, seguiu a demonstrar o quanto ainda pode decidir em gols. Foram oito em 14 partidas disputadas, mantendo a sua média recente.

O problema é que o Marseille não conseguiu classificação para as competições europeias. Faltando uma rodada para o término da , o Olympique vai ficar na sexta posição e o atacante – com apenas 28 anos – sonha em retornar à Champions League. O futuro do italiano ainda é uma incógnita, mas o certo é que ele já pode firmar contrato com qualquer equipe que lhe agrade. E ao contrário do que muitos imaginavam anos atrás, talvez contar com Mario Balotelli – quem diria!!! – seja uma boa. Tanto que o goleiro Gianluigi Buffon, em declarações feitas para um famoso programa da TV italiana (E poi c'è Cattelan) chegou até mesmo a pedir o retorno do jogador à seleção italiana.

“Mario está indo bem no Marseille, ele tem demonstrado seriedade e maturidade e também é excelente para a seleção”, disse o goleiro.