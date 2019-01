Balotelli é oficializado no Olympique de Marseille

Em 64 jogos com o Nice, Balotelli marcou 42 gols, porém perdeu espaço no elenco comandado por Patrick Vieira

Mario Balotelli é o mais novo jogador do Olympique de Marseille, o atacante foi anunciado pelo clube nesta quarta-feira (23). Por meio de uma transferência sem custo ao time francês, o italiano foi liberado pelo Nice para atuar em outra equipe.

Balotelli receberá cerca de 2,7 milhões de euros (aproximadamente R$11 milhões) em salários durante o vínculo de seis meses com o clube da Ligue 1. Após perder espaço no Nice devido as atuações abaixo do esperado, o atleta poderá estrear já nesta sexta-feira (25), contra o Lille.

Em entrevista coletiva, Balotelli preferiu moderar as expectativas em campo ao ressaltar que o principal foco será contribuir com o Marseille.

"Eu sei que os fãs estão esperando muito de mim Eu tenho que treinar, é disso que sinto falta, mas me sinto bem, estou em boa forma. Marcar gols não é uma questão de vida ou morte, não é a prioridade, não vou morrer se não marcar rapidamente", disse.

Em sétimo lugar na Ligue 1 2018-19, com 31 pontos conquistados, o Olympique de Marseille disputa uma vaga para a próxima Champions League. Mas para isso, o time precisará terminar o torneio entre os três primeiros colocados.

Por fim, o jogador italiano pediu o apoio dos fãs para o duelo válido pela 22ª rodada da competição francesa: "Espero que vocês venham na sexta-feira e que apoiem a equipe. O time e eu faremos o nosso trabalho. O melhor para vencer".