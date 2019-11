Balotelli desabafa contra racismo e recebe apoio: "Vamos sempre lutar"

Atacante italiano se queixa de racismo no jogo entre Hellas Verona e Brescia. Ele deixou o gramado na ocasião. Torcedor do Verona critica o jogador

Mario Balotelli utilizou o seu perfil no Instagram para fazer um desabafo. O atacante do Brescia deixou o gramado do Estádio Marcantonio Bentegodi chateado por ser alvo de manifestações racistas vindas das arquibancadas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"Obrigado a todos os colegas de campo e não à solidariedade que tive comigo e a todas as mensagens recebidas de seus fãs. Muito obrigado. Você provou ser um homem de verdade, não como aqueles que negam as evidências", escreveu o atleta.

Alguns jogadores deram apoio ao atacante que esteve em negociação com o durante a janela de transferências passada. Moise Kean, Kevin Prince Boateng, Jerome Boateng Mauricio Pinilla, Kevin Strootman, Florian Thauvin e outros se manifestaram por meio de comentários nas redes sociais.

Depois do jogo, a Rádio Café, de Verona, entrevistou Lucas Castellini, líder de uma organizada ligada ao Hellas Verona. Ele falou sobre o caso envolvendo Balotelli e fez duras críticas ao atacante do Brescia.

"Ele tem cidadania italiana, mas não é inteiramente italiano", declarou.

"Ele ouviu esses coros apenas em sua cabeça. Temos uma cultura de identidade, somos defensores da profanação. Zombamos do careca, do jogador com cabelos compridos, o jogador do sul e o jogador negro, mas não o fazemos com instintos políticos ou racistas. O Balotelli é um palhaço", acrescentou.

Mais artigos abaixo

O torcedor ainda seguiu falando sobre o tema: "Também temos um negro no time (Eddie Salcedo) e todos de Verona aplaudiram".

"Quando Balotelli jogou a bola, o árbitro nem sequer percebe o porquê. Você vai ver que a torcida do Verona não será sancionada. Aquelas vaias são quatro pessoas que foram ouvidas apenas por aqueles que fizeram o vídeo", concluiu.