A organização da Bola de Ouro anunciou quais dez goleiros ainda têm chance de conquistar o prêmio de melhor goleiro deste ano. Entre eles, um nome que chama a atenção: Vozinha, que impressionou na Copa do Mundo defendendo Cabo Verde.

Os candidatos deste ano são Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (FC Barcelona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Chelsea), Édouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Paris Saint-Germain), Unai Simón (Athletic Club) e Vozinha (Colo-Colo).

Em especial, a indicação de Vozinha chama a atenção. O goleiro, hoje com quarenta anos, impressionou no último verão por Cabo Verde, que participou de uma Copa do Mundo pela primeira vez.

Contra a Espanha (0 a 0) e a Arábia Saudita (0 a 0), Vozinha não sofreu gols em nenhuma das duas partidas. Contra o Uruguai, duelo que terminou em 2 a 2, ele teve que buscar a bola no fundo da rede duas vezes.

Também na fase de 16 avos de final contra a Argentina o goleiro impressionou. Muito por causa de suas defesas, Cabo Verde parecia durante muito tempo a caminho de uma enorme zebra, mas, na prorrogação, a Argentina acabou vencendo: 3 a 2.

Naquele momento, Vozinha estava sem clube, depois de ter jogado por dois anos no português GD Chaves. No início de agosto, ele encontrou um novo clube: o chileno Colo-Colo.

Agora, ele pode sonhar com o prêmio de melhor goleiro do ano. Na temporada passada, Gianluigi Donnarumma conquistou o troféu.