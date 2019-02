Bale não será punido e pode enfrentar o Barcelona

Sport aponta que galês pode entrar campo nesta quarta-feira (27)

O clima nada amistoso para Gareth Bale no Real Madrid não deve ser problema para o galês. De acordo com o jornal Sport, o jogador não será punido pela comemoração do terceiro gol da vitória do Real Madrid por 3 a 1, fora de casa, contra o Atlético de Madrid.

Na comemoração do seu centésimo gol com a camisa merengue, que sacramentou a vitória sobre o rival, Bale teria provocado a torcida local. Após ouvir vaias, o jogador fez um sinal com a mão direita direcionado para a torcida adversária, indicando que não ligou para as vaias. Ele também realizou um gesto obsceno com os braços.

Apesar da queixa que moveu a LaLiga ao Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), o órgão não considerou o gesto ofensivo ou um desrespeito. Desta forma, o atacante está disponível para os dois clássicos com o Barcelona nesta semana.

Nesta quarta-feira (27), as equipes entram em campo pela semifinal da Copa do Rei. No sábado (2), se enfrentam novamente, mas desta vez pela La Liga.