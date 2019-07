Bale joga golfe durante derrota do Real e contraria fala de Zidane: "Não se sentia bem"

Real Madrid alega que ausência do atacante é porque ele "não se sentia bem". Contudo, no horário do jogo, o craque jogava golfe na capital espanhola

"Não viajou porque sentia. Não estava bem e, falando com os nossos médicos, era melhor que ficasse em Madrid". Foi dessa forma que Zinedine Zidane explicou a ausência de Gareth Bale da Audi Cup, que ocorre em Munique. Contudo, no mesmo momento em que o Real Madrid perdia por 1 a 0 para o Tottenham, o craque galês não se comportava como alguém com um problema clínico.

O jornal El Confidencial flagrou o atacante jogando golfe no campo Ciudad Grupo Santander, em Boadilla del Monte, na capital espanhola. Por volta de 15h (de Brasília), o atleta estava no buraco 14 do jogo. Assim, é possível calcular mais ou menos o tempo de jogo. O caso ocorreu justamente durante a partida de seus companheiros contra a sua ex-equipe.

Sem saber o que Gareth Bale fazia no momento, Zidane voltou a justificar a sua ausência.

"Ele ficou treinando em Madrid. É uma decisão conjunta entre os médicos e eu, falando com ele, inclusive", acrescentou o técnico em sua explicação, logo após o revés para os Spurs na Allianz Arena.

É evidente que o tem um problema com o galês, pois sua evidente falta de compromisso e rendimento se une a uma situação contratual difícil de lidar. O presidente Florentino Pérez, que apostou em sua contratação lá atrás, sabe que Zidane não conta com ele e, no momento, não há o que fazer que não seja dar respaldo ao francês.

O problema é que dar carta branca ao técnico recai em um problema para o estafe de Bale. Jonathan Barnett, agente do jogador, colocou pimenta no caso recentemente: "É simples, Zidane não gosta de Gareth [Bale]. Não há relação entre eles, nunca houve".

O atleta esteve perto de deixar o Real Madrid para defender o Jiangsu Suning, da . O acordo, no entanto, não aconteceu. A sua manutenção no Santiago Bernabéu causa um problema econômico aos madridistas - são 15 milhões de euros por temporada e com contrato até 2022.