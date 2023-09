Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (3), na Arena Fonte Nova; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, Bahia e Vasco se enfrentam na tarde deste domingo (27), na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após a derrota sofrida para o Botafogo por 3 a 0 na última rodada, o Bahia volta a campo em busca da recuperação para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, soma 21 pontos em 21 jogos disputados.

Do outro lado, o Vasco, em 18º lugar, com 16 pontos, vem de derrota para o Palmeiras por 1 a 0 após uma sequência de duas vitórias e um empate. Para o confronto, o técnico Ramón Díaz terá o retorno de Léo, que cumpriu suspensão na última rodada. Payet deve ser relacionado pela primeira vez e pode ser opção.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano, Cittadini, Ademir e Rafael Ratão; Mingotti. Técnico: Renato Paiva.

Vasco: Léo Jardim, Robson, Medel, Léo, Lucas Piton; Jair (Barros ou Maicon), Praxedes, Paulinho, Serginho (Payet), Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Bahia

Cauly, lesionado, está fora.

Vasco

Zé Gabriel, suspenso, é desfalque.

Quando é?