Bahia tenta reduzir pedida por Gregore; Vasco também negocia

Inter Miami pede cerca de US$ 3 milhões (R$ 15,65 milhões) pela liberação do volante de 28 anos. Bahia o considera caro, e Vasco também tenta redução

O Bahia tenta reduzir a pedida do Inter Miami, dos Estados Unidos, pelo volante Gregore, de 28 anos. O clube norte-americano pede cerca de US$ 3 milhões (R$ 15,65 milhões na cotação atual) pela venda do atleta, como soube a GOAL.

O Vasco também negocia a contratação do meio-campista e não está disposto a pagar o valor solicitado pelos estadunidenses. Os cariocas também tentam um acordo por um valor inferior.

Contratado por US$ 4 milhões, em fevereiro de 2021, o brasileiro tem contrato com o clube de David Beckham até dezembro de 2024, além da opção de renovação por mais um ano ao fim do vínculo.

As conversas dos dois clubes pela contratação do atleta estão longe de um desfecho, mas o Bahia conta com a predileção do jogador — o empresário Paulo Pitombeira tem ótima relação com o Tricolor baiano. Ele foi o responsável por intermediar o acordo com o Grupo City, no ano passado.

Em 2022, Gregore fez 33 partidas pelo Inter Miami, somando 2.954 minutos em campo. No período, ele foi titular em todos os jogos e se responsabilizou por duas assistências.