Bahia x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia recebe o Palmeiras na noite desta quarta-feira (21), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para São Paulo, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Everaldo Marques com os comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro. Já no Premiere, Henrique Guidi estará ao lado dos comentaristas Richarlyson e Sérgio Xavier.

Sem vencer há oito jogos na temporada, com cinco empates e três derrotas, o Bahia volta a campo pressionado pela vitória. Na 15ª posição, com nove pontos, o tricolor baiano está a um ponto do Goiás, equipe que abre o Z-4.

Do outro lado, o Palmeiras está na vice-liderança do Brasileirão, com 22 pontos, dois a menos que o líder Botafogo. Até o momento, o Verdão ainda não perdeu no campeonato nacional, com seis vitórias e quatro empates.

Na próxima rodada, a equipe comandada por Abel Ferreira enfrentará o Botafogo em um confronto direto pela liderança, no sábado (24), no Allianz Parque, enquanto o Bahia terá pela frente o Fluminense, no Maracanã.

O Palmeiras registra uma ampla vantagem no retrospecto histórico. Em 51 jogos disputados entre as equipes, o Verdão soma 25 vitórias, contra nove do Bahia, além de 17 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2021, os times empataram sem gols.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Thaciano, Rezende e Chávez; Cauly, Everaldo e Kayky. Técnico: Renato Paiva.

Palmeiras: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Bruno Tabata (Luis Guilherme); Artur, Dudu e Endrick (López). Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Bahia

Yago Felipe, Ademir, Biel, Jacaré, Raul Gustavo e Matheus Bahia seguem fora.

Palmeiras

Weverton, Rony e Raphael Veiga estão na seleção brasileira, enquanto Piquerez está defendendo o Uruguai.

Quando é?