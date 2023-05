Bahia x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (20), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV

O Bahia recebe o Goiás na tarde deste sábado (13), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois de duas vitórias consecutivas (para o Santos por 3 a 0 e o Flamengo por 3 a 2), o Bahia busca a recuperação no Brasileirão. Atualmente, a equipe ocupa a 14ª posição, com apenas seis pontos e um aproveitamento de 33%.

"Rezende e Kanu estão fora, são grandes jogadores, mas nosso elenco é bem forte. Já joguei com o Gabriel no Botafogo. Com o Vitor, a gente vem jogando agora recentemente. A gente treina no dia a dia, treinamos hoje, por pouco tempo. Mas a gente tem confiança em cada um que vai entrar, de quem vai jogar", afirmou David Duarte.

Por outro lado, o Goiás, que está logo abaixo na tabela com seis pontos, também obteve uma vitória importante contra o líder Botafogo, por 2 a 1. No meio da semana, venceu o Paysandu por 2 a 0 no primeiro jogo da final da Copa do Verde.

Em 35 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 12 vitórias, contra nove do Goiás, além de 14 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020, as equipes empataram por 3 a 3.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, David Duarte, Vitor Hugo; Vítor Jacaré, Nicolás Acevedo, Rezende, Ryan; Caul; Everaldo, Biel. Técnico: Renato Paiva.

Goiás: Marcelo Rangel; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo, Hugo; Bruno Santos, Willian Oliveira, Zé Ricardo; Julián Palacios, Matheus Peixoto, Alesson. Técnico: Emerson Ávila.

Desfalques

Bahia

Rezende e Kanu, expulsos contra o Flamengo, vão cumprir suspensão.

Goiás

Vinícius, com entorne no tornozelo direito, é desfalque certo.

Quando é?