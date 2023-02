Bahia x Fortaleza ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), pela terceira rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

A terceira rodada da Copa do Nordeste promete um jogão! Na noite desta terça-feira (14), Bahia e Fortaleza entram em campo às 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Ceará, Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte), na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de duas vitórias consecutivas no Campeonato Baiano, o Bahia volta as atenções para o Nordestão em busca do primeiro triunfo no torneio. No momento, aparece na penúltima posição do Grupo B com apenas um ponto.

Do outro lado, o Fortaleza chega pressionado após duas derrotas consecutivas na temporada. Na Copa do Nordeste foi derrotado pelo ABC por 2 a 0, enquanto na última rodada do Cearense perdeu para o Ceará por 2 a 1. Para o confronto, o Bahia volta a ter Gabriel Xavier à disposição, enquanto o Leão já conta com Calebe e Guilherme no BID da CBF.

Em 42 jogos disputados entre as equipes, o Bahia registra 16 vitórias, contra 12 do Fortaleza, além de 14 empates. No último encontro, válido pelo Nordestão 2022, o Leão venceu por 2 a 1. A última vitória do Tricolor aconteceu no Brasileirão 2021 (4 a 2).

Prováveis escalações

Escalação do provável do Bahia: Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Raul Gustavo e Ryan; Diego Rosa, Acevedo e Daniel; Biel, Kayky e Ricardo Goulart.

Escalação do provável do Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Pedro Rocha e Thiago Galhardo.

Desfalques

Bahia

Danilo Fernandes, Kanu e Rezende seguem fora.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?