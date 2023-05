Bahia x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste sábado (13), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV

Bahia e Flamengo se enfrentam tarde deste sábado (13), a partir das 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Após sofrer uma derrota por 3 a 0 diante do Santos na rodada anterior, o Bahia está em busca de uma vitória para se recuperar no Brasileirão. Até o momento, a equipe obteve o mesmo número de pontos que o Flamengo, com seis pontos. Foram duas vitórias e três derrotas no torneio.

Já o Flamengo chega embalado com a boa vitória sobre o Goiás por 2 a 0 na última rodada. Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli terá o retorno de Gabi, que cumpriu suspensão no meio da semana.

Em 55 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 23 vitórias, contra 13 do Bahia, além de 19 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2021, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Santos (Matheus Cunha); Wesley (Varela), Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Arrascaeta, Everton Ribeiro; Matheus França, Everton Cebolinha e Gabi. Técnico: Jorge Sampaoli.

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Thaciano e Matheus Bahia; Cauly, Biel (Ademir) e Arthur Sales (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Flamengo

Gerson e Pedro, lesionados, são desfalques.

Bahia

Raul Gustavo, Marcos Victor e Danilo Fernandes estão no departamento médico.

Quando é?